В Житомирской обл. производство продукции животноводства выросло

В Житомирской области в 2009 году всеми категориями хозяйств произведено валовой продукции животноводства на 1 млрд. 432 млн. грн., что на 41,9 млн. грн. больше показателя 2008 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, индекс производства валовой продукции животноводства составил 103%.

В частности, за прошлый год сельхозпредприятия региона увеличили производство валовой продукции по сравнению с 2008 годом на 23 млн. грн., или на 10,2%. За счет повышения продуктивности в сельхозпредприятиях выросло производство молока и мяса. Так, молока произведено 86,9 тыс. тонн - на 2,7 тыс. тонн, или на 3,2%, больше, чем в 2008 году. Средний надой от коровы составляет 2554 кг молока, что на 370 кг больше показателя 2008 года.

В 2009 году скота и птицы в живом весе выращено 15,1 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн, или 21,4%, больше уровня 2008 года. Среднесуточная продуктивность КРС составила 380 граммов, что на 35 граммов больше, чем в 2008 году, а свиней - 349 граммов, что на 42 грамма больше.

Как отмечается в сообщении, в регионе продолжается положительная тенденция возрождения свиноводства, поскольку численность поголовья за 2009 год к 2008 году в сельхозпредприятиях увеличилась на 29%. Однако ситуация с КРС в области остается сложной. За прошлый год поголовье КРС сократилось на 6,9 тыс. голов, или на 2,7%.

При этом поголовье птицы уменьшилось на 39,9 тыс. голов, или на 0,7%.

Справка УНИАН. На 1 января 2009 года во всех категориях хозяйств Житомирской области содержалось 250,5 тыс. голов КРС (в том числе 151,5 тыс. коров), а также 178,8 тыс. голов свиней и 5 млн. 312,5 тыс. голов птицы.