В Житомирской обл. вклад фермеров в АПК остался низким

В Житомирской области вклад фермеров в производство валовой продукции АПК в 2009 году оставался низким.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что за прошлый год фермерскими хозяйствами области произведено 82,8 тыс. тонн зерновых, что составляет лишь 6,7% от их общего производства по области. Также фермеры произвели за 2009 год 5 тыс. тонн сахарной свеклы (2,4%), 10 тыс. тонн картофеля (1%), 2,6 тыс. тонн овощей (1,3%), 9,8 тыс. тонн молока и 1,7 тыс. тонн мяса.

В Житомирской области в настоящее время действует 860 фермерских хозяйств, которые обрабатывают 69,5 тыс. га земли.