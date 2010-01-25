Нужно утвердить состав ревизионной комиссии «Украгролизинга»
Предлагает Минагрополитики
Министерство аграрной политики Украины подготовило проект распоряжения “Об утверждении состава ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Национальная акционерная компания «Украгролизинг»”, текст которого опубликован на официальном сайте ведомства.
Согласно проекту распоряжения, в состав комиссии должны войти: начальник отдела рынков техники Департамента инженерно-технического обеспечения Минагрополитики Анатолий КУЖЕЛЮК, советник председателя правления по юридическим вопросам НАК «Украгролизинг» Валентин ЦИМБАЛ, начальник отдела аудита деятельности в агропромышленном комплексе, сфере использования недр и экологии Департамента контроля в агропромышленном комплексе, сфере использования недр и экологии ГлавКРУ Владимир ЮРЧЕНКО, который должен стать главой ревизионной комиссии.
В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что утверждение состава ревизионной комиссии "Украгролизинга" необходимо для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании.
Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.
Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.
В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.
За время существования компания освоила почти 2 млрд. грн. бюджетных средств и закупила свыше 20 тыс. единиц техники.