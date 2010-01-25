В Винницкой обл. сократилось производство соков

В 2009 году предприятия Винницкой области выработали 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41% или на 32,627 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства соков и нектаров в 2009 году состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств и сырья.

В частности, по сравнению с декабрем 2008 г., в декабре 2009 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 81,37% или 4,358 тыс. тонн – до 0,998 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2009 г., в декабре производство соков и нектаров сократилось на 41,64% или 2,230 тыс. тонн.

В 2009 году производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Калиновского района сократилось на 55,3% или 33,260 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 26,930 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Наибольшим производителем соков и нектаров в Винницкой области является компания „Виннифрут”. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. В целом в Винницкой области 9 предприятий специализируются на производстве соков и нектаров, их доля на украинском рынке составляет около 8%.