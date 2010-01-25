В Черкасской обл. производство зерновых выросло

В Черкасской области в 2009 году производство зерновых и зернобобовых культур увеличилось на 7,3% по сравнению с 2008 годом - до 31 млн. 946,1 тыс. центнеров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Производство сахарной свеклы в 2009 году уменьшилось на 29,4% по сравнению с 2008 годом - до 6 млн. 027,4 тыс. ц, производство семян подсолнечника увеличилось на 28,7% - до 3 млн. 065,5 тыс. ц.

Производство картофеля уменьшилось на 0,7% - до 8 млн. 312,8 тыс. ц. Производство овощей предприятиями Черкасской области увеличилось на 11,2% - до 3 млн. 296,8 тыс. ц.