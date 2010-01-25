«Бисквит-Шоколад» увеличил производство кондитерских изделий

Предприятия корпорации «Бисквит-Шоколад», одного из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, в 2009 году увеличили объем производства на 4%, или на 2,1 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 59,5 тыс. тонн кондитерских изделий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В денежном выражении объем производства вырос примерно на 20% и составил по итогам прошлого года 683,4 млн. грн. Объем продаж составил 59,2 тыс. т кондитерских изделий на сумму 684,6 млн. грн.

Кроме того, компания на 2% увеличила экспорт своей продукции – до 19,2 тыс. т.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль - 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Корпорация поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.