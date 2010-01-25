В Донецкой обл. производство овощей увеличилось

В Донецкой области в прошлом 2009 году производство овощной продукции увеличилось на 4,4%, по сравнению с 2008 годом, - до 431,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, увеличение производства овощей обусловлено расширением их посевных площадей. Плодов и ягод в 2009 году было собрано 97,7 тыс. тонн, что больше предыдущего года на 1,2%.

В то же время, валовой сбор картофеля в 2009 году, сократился на 11,5% - до 551,6 тыс. тонн.