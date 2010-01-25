В Донецкой обл. валовой сбор зерновых уменьшился

В Донецкой области в 2009 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур уменьшился на 26,1%, по сравнению с показателем 2008 г., - до 1,7 млн. тонн (в весе после доработки).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, это падение обусловлено как сокращением площади уборки (на 5,6%), так и существенным (на 21,8%) снижением урожайности, которая составила 24,1 ц с одного га против 30,8 ц в 2008 году.

Урожайность подсолнечника в 2009 году снизилась на 7,7%, составив 15,6 ц с одного га, его уборочная площадь сократилась на 1,9%, в результате валовой сбор этой масличной культуры уменьшился, по сравнению с 2008 годом, на 9,3% - до 677,5 тыс. тонн.