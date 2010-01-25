В Донецкой обл. производство животноводческой продукции выросло

В Донецкой области в 2009 году производство животноводческой продукции увеличилось на 4,9%, по сравнению с показателем 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, увеличение производства животноводческой продукции достигнуто за счет ее прироста на 10,4% в сельскохозяйственных предприятиях, что, в свою очередь, связано с высокими темпами выращивания скота и птицы. Прирост выращивания скота и птицы за 2009 год против показателя 2008 года составил 12,1%, а в том числе, свиней – 26,7%.

В целом по области во всех категориях хозяйств в 2009 году было произведено 139,2 тыс. тонн мяса в живом весе, 360,3 тыс. тонн молока и 1,6 млрд. штук яиц.