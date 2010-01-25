В Полтавской обл. производство мяса увеличилось

В Полтавской области в 2009 году производство мяса всех видов (в живом весе) увеличилось на 1,9%, по сравнению с 2008 годом, - до 65 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

По данным облстата, производство мяса увеличилось у сельхозпроизводителей на 1% - до 33,4 тыс. тонн, а у хозяйств населения на 2,6% - до 31,6 тыс. тонн.

В 2009 году производство молока в области увеличилось на 9,5%, по сравнению с 2008 годом, - до 717,9 тыс. тонн. В том числе, сельхозпроизводители области увеличили производство молока на 13,4% - до 288,8 тыс. тонн, а хозяйства населения на 7% - до 429,1 тыс. тонн.

Производство увеличилось на 14,9% - до 620,1 млн. штук. В том числе, сельхозпроизводители области увеличили производство яиц на 14,1% - до 423,3 млн. штук, а хозяйства населения на 16,7% - до 196,8 млн. штук.