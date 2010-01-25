В агрохозяйствах Полтавской обл. запасы кормов уменьшились

В сельскохозяйственных предприятиях Полтавской области, которые занимаются животноводством, по состоянию на 1 января 2010 года имелось в наличии кормов всех видов 324,3 тыс. тонн кормовых единиц, что на 11,8% чем на 1 января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

По данным управления, количество концентрированных кормов составило 101,5 тыс. тонн к. ед., что на 18,9% меньше, чем на 1 января 2009 года.

В расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 14,2 ц кормовых единиц кормов всех видов (на 1 января 2009 года - по 16,8 ц кормовых единиц), в том числе, концентрированных – 4,4 ц кормовых единиц (по 5,7 ц кормовых единиц).