Средняя плата за аренду сельхозземель составила 260 грн/га

Арендная плата за 1 га сельскохозяйственных земельных паев в 2009 г. в Украине составляла 260 грн., сообщается в информации Государственного комитета по земельным ресурсам (Госкомзем), сообщает АПК-Информ.

Согласно сообщению, всего владельцам земельных паев в минувшем году было выплачено 4,166 млрд. грн. арендной платы, в том числе крестьянам-пенсионерам – 2 млрд. грн.

При этом 71,6% арендной платы выплачивалось сельскохозяйственной продукцией.

"Следует отметить, что это (выплата аренды в натуральной форме) является негативным фактором, поскольку при расчетах с крестьянами цены на сельскохозяйственную продукцию устанавливали сами руководители сельскохозяйственных предприятий, а эти цены, как свидетельствуют проверки, были выше рыночных", - говорится в сообщении.

По данным Госкомзема, в Украине в аренде находится 17,5 млн. га, или 64% распаеванных сельскохозяйственных земель.

В минувшем году владельцы земельных паев заключили 4,6 млн. договоров аренды, преимущественно сроком на 4-5 лет (49% договоров), на 1-3 года – 10%, 6-10 лет – 30,6%, на 10 и более – 10,4%. Большая часть договоров (почти 60%) предусматривает арендную плату в размере 1,5-3% от оценочной стоимости земли, 9% договоров - до 1,5%, 31,1% - от 3% и более.