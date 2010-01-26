В Украине сдано в аренду 17,5 млн. га земельных паев

В Украине в 2009 году собственники права на земельную долю (пай) сдали в аренду 17,5 млн. га (64% от площади распаеванных земель) земли на общую сумму 4,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, из общей суммы выплат за аренду земельных паев плата крестьянам-пенсионерам составляет 2 млрд. грн. (47,6%).

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма (71,6%). В Госкомземе отметили, что это является негативным фактором, поскольку при расчетах с крестьянами цены на сельхозпродукцию устанавливают сами руководители сельскохозяйственных предприятий, и эти цены, как показывают проверки, выше рыночных.

Средний размер арендной платы за год составляет 260,2 грн. за 1 га. Преобладающее большинство договоров аренды заключено на срок до 5 лет.

По состоянию на 1 января т.г. фактические выплаты за аренду земли составляют 4166,1 млн. грн.. (91,6%).

В 2009 году собственники права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом на право собственности на земельную долю (пай) или госактом на право собственности на землю, заключено 4613,6 тыс. договоров аренды земельной доли (пая), из которых 42,2% - с хозяйствами, из земель которых выделено земельный пай или их правопреемниками, 14% - с фермерскими хозяйствами, 43,8% - с другими субъектами хозяйствования.