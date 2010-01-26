Производство пшеницы в США сократится

Согласно прогнозам аналитиков WPI, в 2010/11 МГ площадь сева пшеницы в США составит 21,47 млн. га, снизившись на 10,3% в сравнении с показателем сезона-2009/10 (23,94 млн. га). В свою очередь, площадь уборки зерновой составит лишь 18,63 (20,2) млн. га, сообщает АПК-Информ.

Что касается объемов производства, то валовой сбор пшеницы в США в 2010/11 МГ озвучивается аналитиками на уровне 54,46 млн. тонн, что на 9,7% уступает показателю 2009/10 МГ (60,3 млн. тонн), а урожайность пшеницы составит 29,2 (29,8) ц/га.

Добавим, что экспорт пшеницы из США в 2010/11 МГ прогнозируется на уровне 24,9 (22,5) млн. тонн, потребление зерновой в стране достигнет 33,2 (32,2) млн. тонн, а переходящие запасы составят 26,3 (26,6) млн. тонн.