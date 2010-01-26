На биржах Украины продано свыше 16 млн. тонн зерновых
К 22 января т.г.
Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 22 января 2010 г. объем торговли на биржевом рынке Украины зерновыми культурами урожая 2009 г. составил 16,259 млн. тонн. Из них на условиях спот – 6,79 млн. тонн, на условиях форвард – 9,47 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.
Из общего количества по внутренним договорам было продано 33,93 тыс. тонн зерновых культур, по экспортным – 16,225 млн. тонн.
Объем торговли продовольственным зерном на биржевом рынке составил 5,79 млн. тонн, в том числе пшеницы – 5,697 млн. тонн, зернобобовых культур – 192,17 тыс. тонн. Зернофуражные культуры были проданы в объеме 10,27 млн. тонн, в том числе пшеницы – 2,171 млн. тонн, кукурузы – 3,513 млн. тонн, ячменя – 4,58 млн. тонн.