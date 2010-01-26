В ближайшие дни в Украине морозы ослабнут

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное послабление морозов, а также осадки в виде снега. На дорогах гололедица. Средняя температура воздуха будет около минус 20-15 градусов ночью и минус 14-9 градусов днем.

В Киеве завтра минус 23-18 градусов ночью, минус 14-9 днем, осадков не ожидается. В четверг пройдет снег. Ночью минус 16-11, днем минус 9-4 градуса. В пятницу также ожидаются осадки. Ночью минус 11-6 градусов, дневная температура воздуха около минус 7-2 градусов. В Киевской области завтра переменная облачность. Температура - от минус 16-11 ночью до минус 15-10 градусов днем. Ветер юго-восточный, 5 м/с. Гололедица.

На востоке в среду минус 30-25 ночью, днем минус 17-12 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду. В четверг ночью минус 24-19, дневная температура минус 14-9 градусов, пройдет небольшой снег. В пятницу ожидается снег. Температура минус 14-9 градусов ночью, минус 7-2 градуса днем. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5 м/с. На дорогах гололедица.

На западе завтра ночью будет около минус 24-19 градусов, днем минус 15-10 градусов, без осадков. В четверг также преимущественно сухо. Температура воздуха ночью - около минус 24-19 градусов, днем минус 8-3 градуса. В пятницу ночью прогнозируемая температура воздуха минус 12-7 градусов, днем минус 7-2 градуса, ожидается снег. Ветер восточный с переходом в южный, 5 м/с. На дорогах гололедица.

В южных регионах 27 января минус 20-15 ночью, минус 8-3 градуса днем. Ожидается переменная облачность. В четверг ночью минус 8-3, днем минус 1 плюс 4 градуса. Возможен снег. В пятницу мокрый снег. Ночью минус 4 плюc 1 градус, днем 2-7 градусов тепла. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 7 м/с. Налипание мокрого снега, гололедица.

В центральных регионах в ближайшую ночь минус 23-18 градусов, днем минус 14-9 градусов. Ожидается переменная облачность. В четверг возможен снег. Ночью минус 16-11, дневная температура минус 8-3 градуса . В пятницу ночная температура будет составлять около минус 11-6 градусов, днем минус 7-2 градуса. Пройдет снег. Ветер юго-восточный, 5 м/с. Гололедица.