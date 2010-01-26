Капитализация 10 крупнейших агрокомпаний Украины увеличилась втрое

Капитализация десяти крупнейших публичных агропромышленных компаний Украины, акции которых котируются на мировых фондовых биржах, за год увеличилась втрое и достигла 3,7 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что к компаниям - лидерам аграрного бизнеса Украины, которые стабильно привлекают внимание международных инвесторов таких как «Мироновский хлебопродукт», «Кернел», «Мрия» и «Астарта», с декабря месяца прошлого года присоединился также Луганский холдинг «Агротон», вышедший на 5 место по уровню капитализации среди украинских публичных компаний в АПК.

Эксперты УКАБ отмечают, что в разрезе компаний рост капитализации составил от 2 до 8 раз, в зависимости от корпоративных успехов, сферы деятельности, а также от глубины предыдущего падения стоимости акций во время мирового финансового кризиса.

Как отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА, указанные тенденции полностью соответствуют прогнозу УКАБ относительно приоритетного внимания инвесторов при выходе из кризиса к активам в агропромышленном комплексе. "С другой стороны - бесконечно долго надеяться исключительно на приоритетность отрасли не стоит. Основную роль в дальнейшем повышении капитализации компаний будут играть корпоративные успехи - оптимизация бизнес процессов, технологий, повышение эффективности работы, преимущества относительно уровня производственных затрат по сравнению с конкурентами не только из Украины но и из таких стран, в первую очередь, как Аргентина и Бразилия ", - добавил он.

В УКАБ также отмечают возросший интерес украинских компаний к привлечению инвестиций из-за границы, в условиях ограниченности финансовых ресурсов в Украине. При этом эксперты УКАБ советуют аграрным компаниям очень взвешено подходить как к выбору инвестиционного партнера, так и к избранию инструментария привлечения средств. Ведь, к сожалению, некоторые крупные украинские компании частично из-за неудачного партнерство так и не смогли до сегодняшнего времени оправиться от кризиса и потеряли доверие инвесторов.

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