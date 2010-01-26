В Житомирской обл. в январе увеличились среднесуточные надои молока

С начала января в сельхозпредприятиях Житомирской области среднесуточный надой молока от коровы составил 5,4 кг, что на 1,1 кг больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что лучший показатель в этом плане - у хозяйств Ружинского района области.

Среднезакупочная цена молока в сельскохозяйственных предприятиях региона в январе составила 3,03 грн. за кг. Самая высокая она в Попельнянском районе ( 3,4 грн. за кг.) , самая низкая - в Лугинском и Малинском ( 1,8 - 2 грн. за кг.).

Напомним, что уже в начале декабря прошлого года власти Житомирской области отмечали рост закупочных цен на молоко к началу ноября этого же года в среднем на 50 копеек - до 2 грн. 40 коп. за килограмм.

Повышение цен связывалось с началом снижения объемов производства молока.