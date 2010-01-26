В 2009 г. аграрии Полтавщины сократили покупку техники на 58%

В 2009 году аграрии Полтавской области сократили покупку техники на 58%, или 350 млн. грн., до 250 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

"В 2009 году аграрии существенно сократили покупку техники. Во-первых в прошлом году не работала госпрограмма возврата 30% от стоимости купленной отечественной техники, как это было в 2008 году, а во-вторых, аграрии из-за кризиса не брали, да и не могли взять, банковские кредиты", - объяснил А.СЕНЬ.

По его словам, сегодня аграрии готовят технику к посевной. С 1 февраля Гостехнадзор Украины начинает в области технический осмотр тракторов и самоходных машин.