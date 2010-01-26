К лету курятина в РФ подорожает

Средняя цена на курятину в России может заметно увеличиться к лету 2010 года в случае, если не удастся договориться с США о выполнении российских санитарных норм обработки мяса птицы. Такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в рамках международной конференции сельхозпроизводителей и поставщиков "Где маржа?" во вторник.

По его словам, только небольшая часть американских производителей смогут адаптироваться под российские санитарные нормы - объем их поставок может достигнуть до 100 тысяч тонн в ближайшие годы. При этом Рылько сомневается, что остальные производители захотят изменить технологии обработки мяса птицы хлором. Рылько напомнил, что квота США на ввоз мяса птицы в РФ в 2010 году составляет 600 тысяч тонн. Таким образом, в случае запрета поставок основного объема американской курятины, России будет необходимо заместить 500 тысяч тонн мяса птицы.

"Но такого мяса нам никогда и нигде не найти - американское мясо птицы самое дешевое в мире. Другие экспортеры не очень-то желают заместить американцев", - отметил Рылько. По словам эксперта, в настоящее время в РФ сохраняются высокие запасы курятины. И с учетом сезонного спада спроса, который наблюдается в стране, этих запасов хватит примерно на три месяца. "В январе оптовая цена на американское бройлерное мясо уже выросла на 25-30%, также немножко - на 5% - подросла на российское", - добавил он. При этом Рылько отметил, что цена на курятину российского производства в ближайшие месяцы может и не измениться. "Но в случае отсутствия американских поставок дефицит на российском рынке мяса птицы будет регулироваться ценой", - уточнил гендиректор ИКАРа. По его оценке, российским производителям необходимо минимум два года, чтобы увеличить производство на 500 тысяч тонн.