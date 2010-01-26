Винничина сократила производство молока в 2009 г. на 11%

В Винницкой области производство молока за 2009 год сократилось на 11,2%, или на 29,762 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом - до 235,78 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства связан с нехваткой кормов.

В частности, в декабре 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. производство молока молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 12,42%, или на 2,073 тыс. тонн, – до 14,624 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем в декабре 2009 года производство молока сократилось на 6,44%, или на 1,007 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.