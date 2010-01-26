Госкомстат: В Украине в 2009 г. снизилась выпечка хлеба
18:23, 26 января 2010Агро
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В Украине в январе-декабре 2009 года объемы производства хлебобулочных изделий составили 1 млн. 754 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2008 г.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, в декабре было произведено 149 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 6,1% больше ноября 2009 года и на 6,4% меньше показателя за декабрь 2008 года.
Справка УНИАН. В Украине в 2008 году объем производства хлебобулочных изделий составил 1 млн. 903 тыс. тонн, что на 1,8% меньше, чем в 2007 году.
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