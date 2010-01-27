Алжир объявил тендер по закупке 50 тыс. тонн пшеницы

По сообщению агентства Plantureux, государственная компания Алжира OAIC (Office Algerien Interprofessionnel des Cereales) объявила международный тендер на закупку 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой в марте т.г., сообщает АПК-Информ.

Отметим, что предпочтения к закупкам, вероятно, будут на стороне французской пшеницы ввиду ее привлекательной стоимости. Кроме того, при условии достаточно низкого уровня цен, OAIC может выполнить необходимые закупки и на апрель.

Напомним, что Алжир в среднем импортирует около 350 тыс. тонн мукомольной пшеницы ежемесячно.