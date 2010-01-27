Украина экспортировала почти 15 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2009 г. – июнь 2010 г.) и по состоянию на 25 января 2010 г. экспортировала 14,9 млн. тонн зерна, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ, сообщил источник в Министерстве аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

По данным собеседника, в том числе экспорт пшеницы за этот период составил 7,3 млн. тонн против 7,1 млн. тонн за аналогичный период 2008/09 МГ, ячменя – 4,1 млн. тонн против 4,8 млн. тонн, кукурузы – 3,4 млн. тонн против 1,6 млн. тонн.

В Минагрополитики также сообщили, что с 1 июля 2009 г. и по состоянию на 21 января 2010 г. Украина экспортировала 1,56 млн. тонн рапса, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – 2,4 млн. тонн.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Госкомстата, Украина в 2009 г. собрала 46 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 13,7% меньше, чем в 2008 г.

Ранее Минагрополитики Украины прогнозировало экспорт зерна из Украины в 2009/10 МГ около 20 млн. тонн против 25,2 млн. тонн в 2008/09 МГ.