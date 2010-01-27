Куриное мясо в России может подорожать

Куриное мясо может подорожать до конца первого квартала. Так считают эксперты, опрошенные Business FM. Отсутствие поставок куриного мяса из США приведет к дефициту предложения в этом сегменте. Отечественные производители не смогут дать рынку достаточных объемов, сообщает Прайм-ТАСС.

После того, как российские власти запретили ввозить в страну мясо, обработанное хлором, на рынке курицы освободилась ниша в 600 тысяч тонн. Аналитики предполагали, что отечественные производители легко и с удовольствием ее заполнят, что позволит не только сберечь здоровье граждан, но и заработать сельскому хозяйству. На деле выясняется, что к неожиданному счастью российские производители куриного мяса оказались не готовы. Они способны, по оценкам экспертов, только на 300 тысяч дополнительных тонн. Можно попытаться получить новых импортеров, но это потребует временных затрат, комментарий Business FM заведующего сектором аграрных отношений института экономики РАН Бориса Фрункина: "В перспективе от этих поставок можно отказаться, можно конечно диверсифицировать наши закупки, покупать эту курятину не в США, а в Бразилии, но это тоже потребует определенных усилий, перезаключения контрактов и т.д. Так что в краткосрочной перспективе такой резкий отказ от такого большого количества курятины скажется на уменьшении предложения на нашем рынке, это естественно повлечет за собой определенное повышение цен в более высоком ценовом сегменте, который представляет наша отечественная продукция".

Между тем переговоры с американскими партнерами пока не дают результатов. Россия твердо стоит на том, что хлором обрабатывать курицу нельзя, партнеры из США тоже не идут на уступки. До второго квартала дефицит вряд ли будет ощутим, но цены могут подскочить и на его ожиданиях, говорит председатель Агропромышленного Союза России, председатель комиссии РСПП по АПК, глава группы компаний "Оптифуд" Иван Оболенцев: "В конце первого квартала, в начале второго квартала мы можем столкнуться с определенным дефицитом, если не будет решен вопрос с поставками американской птицы, потому что переориентировать мировой рынок в таких объемах на Россию за короткое время достаточно сложно. И, честно говоря, свободного товара на мировом рынке, который мог бы быть поставлен в РФ, его просто нет".

Куриное мясо - считается самым дешевым и доступным для населения, но его стоимость может оказать влияние и на другие мясные продукты.

В погоне за компенсацией дефицита Россия может обратиться к импортерам, которые способны обеспечимть необходимые объемы - к Тайланду или Турции. Однако, качество мяса из этих стран тоже под вопросом.