Во Львовской области заявки на госакты на землю подали 164 тыс. жителей

В территориальных органах Госкомзема Львовской области зарегистрировано 164 тысячи заявлений граждан относительно безоплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 65% от количества государственных актов, которые необходимо выдать.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

По данным ОГА, в целом на территории Львовской области необходимо зарегистрировать и выдать 252,2 тысяч государственных актов, из них 242,3 тысяч государственных актов- в районах и 9,9 тысяч – в городах областного значения.

Состоянием на январь т.г. во Львовской области зарегистрировано и выдано 41,1 тысяч государственных актов, которые составляют 25,1% общего количества зарегистрированных заявлений граждан.