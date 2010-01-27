В Запорожской области поступления в бюджет от платы за землю увеличились

В Запорожской области в 2009 году поступления в бюджет от платы за землю увеличились на 40%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА, со ссылкой на начальника облуправления земельных ресурсов Дмитрия БАМБИНДРУ.

По его информации, столь существенно увеличить сумму поступлений от платы за землю удалось за счет повышения арендной ставки за использование земельных участков (паев) до 3%.

"На сегодняшний день договоров с такой процентной ставкой в регионе заключено уже более 60%, тогда как на начало 2009 года их доля в общем количестве договоров аренды земли составляла менее 10%", - сообщил начальник облуправления земресурсов.