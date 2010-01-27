Цены на сахар в Украине искусственно завышены

За прошлую неделю сахар в среднем в стране подорожал на 10%, сообщает Агро Перспектива.

По сообщению «Укринформ», эксперты уверены, что цены подняты искусственно - украинские продавцы слишком быстро отреагировали на перепады мировых цен. На сегодняшний день паника вызвана для того, чтобы поднять цены на внутреннем рынке. Цена на мировом сахарном рынке действительно сильно увеличилась, но в Украине в продаже есть отечественный более дешевый товар. По подсчетам экспертов, в закромах Украины по состоянию на 1 января 2010 г. было около 1,3 млн т сахара. Украинцы же ежемесячно потребляют около 130 тыс. т. То есть, как минимум до мая населению вполне хватит украинского сахара. По последним данным Министерства экономики Украины, в страну прибудет еще 260 тыс. тонн импортного сахара. Так что сейчас незачем скупать в больших количествах дорожающий сладкий песок, уверены эксперты.