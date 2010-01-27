В Украину запрещен ввоз птицы из Израиля
13:22, 27 января 2010Агро
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С 26 января
Госкомветмедицины с 26 января т.г. запретил ввоз в Украину птицы, продукции и сырья из нее из Израиля (решение №15-2-23/632 от 26.01.10), сообщила пресс-служба ведомства, сообщает АПК-Информ.
Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла на территории государства Израиль.
Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и досмотра.
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