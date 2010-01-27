Экспорт украинского зерна в 2009/10 МГ составит 16-17 млн. тонн

Экспорт украинского зерна в 2009/10 МГ ожидается в пределах 16-17 млн. тонн по сравнению с 25 млн. тонн в 2008/09 МГ. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития аграрного рынка Минагрополитики Андрей Чопик на слушаниях в Аграрной палате Украины по перспективам присоединения украинских портов к европейской системе транспортировки зерна, сообщает АПК-Информ.

"На сегодняшний день уже экспортировано около 15 млн. тонн зерна", - сказал он.

По словам А.Чопика, 85-90% экспорта в 2008/09 МГ пришлось на негосударственные компании. 75% экспортных объемов перевалено через частные зерновые терминалы. В то же время, он считает, что роль государства в сфере внешних поставок зерна будет возрастать, в том числе благодаря реализации планов по созданию государственного агента на этом рынке.

"Аграрный фонд уже делает первые шаги в этом направлении. Правительство разрешило ему экспортировать в этом маркетинговом году 500 тыс. тонн зерна", - сказал представитель МинАП.

А.Чопик напомнил, что мощности по перевалке зерна в стране составляют 30-32 млн. тонн в год. В ближайшие 5-7 лет они увеличатся еще на 8-10 млн. тонн за счет реализации проектов по строительству зерновых терминалов частными компаниями. Ориентировочные затраты по таким проектам составляют $300-400 на перевалку 1 тыс. тонн зерна.

В Минагрополитики убеждены, что расширение экспортной инфраструктуры является актуальным, учитывая планы увеличения урожая в ближайшие 10 лет. А.Чопик напомнил оценки ученых, согласно которым в Украине вполне реально собирать 70-80 млн. тонн зерновых в год.