Маркировку на товарах “без ГМО” отменят?

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком “без ГМО” товаров, в которых ГМО содержаться не может.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, соответствующая норма фактически себя не оправдала, а лишь доставила сложности производителям продуктов питания. “Как показала практика, введение такой маркировки приводит к неоправданной потере времени и средств субъектов хозяйствования, что связано с перемаркировкой продукции, которая находится в торговых сетях. Это связано с производством новых этикеток и проведением лабораторных исследований даже тех пищевых продуктов, в которых ГМО на сегодняшний день не может присутствовать в принципе – соль и другие продукты, в которых отсутствует белок”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, министр подчеркнул, что маркировка “без ГМО” не соответствует мировым стандартам. “Поэтому сейчас мы предлагаем отменить обязательную маркировку значком “без ГМО” и предусматриваем установление маркировки лишь той продукции, которая содержит лишь зарегистрированные в Украине генетически модифицированные организмы или составляющие которой были изготовлены из продукции, содержащей ГМО”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 декабря 2009 года приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.