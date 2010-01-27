"Украгролизинг" приостановил поставки сельхозтехники в лизинг

ОАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" приостановило поставки сельхозтехники и оборудования аграриям в лизинг в связи с отсутствием финансирования закупок этой техники у отечественных сельхозмашиностроительных предприятий, сообщил заместитель председателя правления компании Евгений Цип, сообщает АПК-Информ.

"Мы вынуждены приостановить поставки техники (в лизинг) в связи с тем, что не финансируются заводы (производители сельхозтехники)", - сказал он в ходе совещания по вопросам технического обеспечения аграрного производства и обновления машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей в 2010 г. в Киеве 26 января.

Е.Цип сообщил, что на сегодня задолженность перед сельхозмашиностроителями составляет около 40 млн. грн. При этом он добавил, что "бюджет на 2010 г. не принят, а во временном бюджетном расписании средства на финансирование лизинга сельхозтехники не предусмотрены".

В то же время, зампредправления сообщил, что с начала года "Украгролизинг" поставил аграриям в лизинг 23 ед. сельхозтехники на 3,7 млн. грн.

По его словам, портфель заказов компании на 2010 г. составляет более 19 тыс. ед. сельхозтехники и оборудования почти на 2 млрд. грн., в том числе около 1 тыс. тракторов, 323 зерноуборочных комбайна, 594 ед. сеялок и посевных комплексов.

Е.Цип также отметил, что в текущем году "Украгролизинг" планирует несколько изменить стратегию работы и поставлять аграриям в лизинг не отдельные машины или оборудование, а полнокомплектные машинные комплексы, в том числе для животноводства, хранения зерна и пр.

НАК "Украгролизинг" создана правительством для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам.

Как сообщалось, в 2009 г. компания поставила аграриям 851 ед. сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн. (в 2008 г. - 1,5 тыс. ед. на 185,7 млн. грн.), в том числе тракторов - на 62 млн. грн. (273 ед.), тогда как в 2008 г. – на 53 млн. грн.

Кроме того, в прошлом году передано в лизинг 79 зерноуборочных комбайнов на 62,5 млн. грн. (в 2008 г. – 94 ед.), 317 ед. почвообрабатывающей и посевной техники на 37 млн. грн. (162 ед. на 14,5 млн. грн.), 97 ед. оборудования для животноводства и птицеводства (24 ед.), а также свеклоуборочная и кормоуборочная техника, машины для химической защиты растений и др.

По договорам поставки техники НАК "Украгролизинг" перечислила предприятиям сельхозмашиностроения 194,1 млн. грн., в том числе 100 млн. грн. составили средства стабилизационного фонда.

В минувшем году правительство предусматривало выделить из стабфонда на закупку отечественной сельхозтехники 393 млн. грн.