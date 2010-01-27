Сильные морозы угрожают озимым

Длительное действие холода может привести к повреждению озимых культур на полях Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском гидрометцентре, наибольшая угроза для озимых в Чигиринском районе, где высота снега составляет всего 8 см. В районе земля промерзла на 28 см и температура достигает 10 градусов мороза на глубине кущения озимых.

Еще несколько дней таких экстремальных температур, и озимый ячмень может погибнуть, заявляют в гидрометцентре. Озимая пшеница пока еще в удовлетворительном состоянии.

В Черкасской области также есть риск вымерзания виноградной лозы, которая плохо переносит температуру ниже -20°. Возможно также повреждение крон абрикосов и персиков, для которых температура ниже - 25 является критической, сообщают специалисты.