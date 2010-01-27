Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 27.01.10)

Обзор за неделю 18-24 января

Пшеница

После стремительного падения в ходе предыдущих недель, цены на зерно постепенно стабилизируются. В частности, котировки пшеницы в течение последних торговых сессий консолидировались в диапазоне $4,90-$5,03 за бушель ($183,8 за тонну). При этом на рынок по-прежнему поступают негативные новости, ухудшающие общие фундаментальные перспективы для цен на зерно. В частности, Международный Зерновой Совет (МЗС) повысил свой прогноз мирового производства и запасов пшеницы. Так, по мнению специалистов межправительственной организации, объем производства пшеницы в мире может достичь в этом году уровня 674 млн. тонн, что почти на 1% выше предыдущего прогноза МЗС. При этом был пересмотрен в сторону увеличения (на 6 млн. тонн) и прогноз по запасам до 197 млн. тонн. На этом фоне понижательное давление на котировки пшеницы в ближайшее время может сохраниться.

Кукуруза.

Продолжила на неделе снижаться в цене кукуруза. В настоящий момент за бушель этой агрокультуры на Чикагской Бирже предлагают чуть больше $3,6 ($141,73 за тонну). По мнению Международного Зернового Совета, мировой производство данного зерна в этом году составит 791 млн. тонн, что на 0,5% выше предыдущего прогноза. Негативное влияние на динамику торгов также оказывает благоприятная погода в Аргентине, способствующая пересмотру прогноза урожая кукурузы в этой стране. В целом, как и в случае с пшеницей, цены на кукурузы могут по-прежнему испытывать понижательное давление.

Свинина.

Скорректировались на минувшей неделе цены на свинину. В частности, за фунт постной свинины на Чикагской Бирже в настоящий момент предлагают около $0,67 ($1474 за тонну). Негативная динамика связана с сокращением спроса на мясо. К примеру, значительно упали оптовые цены на свинину, свидетельствуя о том, что торговые комплексы сокращают закупки мяса. При этом пока нынешнее падение стоит скорее воспринимать как локальную коррекцию после продолжительного роста.

Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"