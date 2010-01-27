Предприятия пищепрома сократили выпуск продукции на 11,8%

В Житомирской области предприятия пищевой промышленности в 2009 году произвели продукции на более чем 3 млрд. грн., что на 11,8% меньше показателя 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам промполитики Владимир ДЕБОЙ.

По его словам, индекс промпроизводства в пищепроме региона за 2009 год составил 88,2%. "Отраслью произведено продукции более чем на 3 млрд. грн., что составляет 33,7% к общеобластному объему производства всей продукции", - сказал В. ДЕБОЙ.

Он также отметил, что в регионе произведено 18,3 тыс. тонн сахара, что почти на четверть меньше, чем в 2008 году. Среди основных пищевых продуктов в области значительно сократилось производство говядины и телятины, рыбы и консервов, сыров, кисломолочных продуктов и муки.

При этом В. ДЕБОЙ уточнил, что одновременно с этим за прошлый год в регионе "значительно выросло к 2008 году производство колбасных изделий, спредов и жировых смесей, а также пива".

Справка УНИАН. В 2009 году в Житомирской области произведено более 9% сливочного масла и шоколада от общегосударственного производства по Украине.