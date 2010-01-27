В Днепропетровской обл. поголовье КРС сократилось

В Днепропетровской области за 2009 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%, или на 5,5 тыс. голов, – до 142,7 тыс. голов. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На 1 января 2010 г. во всех категориях хозяйств региона насчитывалось 84,4 тыс. голов коров, что на 3,9 тыс. голов меньше, чем по состоянию на 1 января 2009 г.

В то же время за прошлый год поголовье свиней в области увеличилось на 12% - до 507 тыс. голов.

Поголовье овец и коз возросло на 23,7% - до 71,1 тыс. голов.

По состоянию на 1 января т. г. в агрохозяйствах Днепропетровской области насчитывалось 17,044 млн. голов птицы, что на 0,4% больше, чем на 1 января 2009 г.