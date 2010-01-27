Сегодня ОАО "Полтавский хлебокомбинат" запустил новую линию для выпечки батонов мощностью 1,8 тысячи штук, или 700 кг, в час, передает корреспондент УНИАН.

По словам генерального директора Полтавского хлебокомбината Виталия БАЛИХИНА, в четвертом квартале 2009 года на предприятии была проведена капитальная реконструкция печи «Минел» 1982 года выпуска, которая обошлась комбинату в 270 тыс. грн. «Установлен новый шкаф, благодаря которому хлебобулочные изделия отходят от «напряжения» во время замеса теста. Стоимость нового шкафа составляет 650 тыс. грн., он имеет автоматическое регулирование температуры, влажности и механизированную посадку тестовой заготовки», – сказал он.

Также В.БАЛИХИН рассказал, что приготовление теста происходит на машине интенсивного замеса стоимостью 120 тыс. грн., а для раздела теста установлено новое оборудование шведской фирмы Glimek стоимостью 700 тыс. грн.

«Эта линия сверхсовременная даже для Украины», – подчеркнул гендиректор предприятия.

Справка УНИАН. В состав ОАО «Полтавский хлебокомбинат» входят три хлебозавода: №1 и №3 в Полтаве и Кахновский хлебозавод в Кременчуге.

ОАО «Полтавский хлебокомбинат» производит продукцию под ТМ «Живой хлеб».

Хлеб и хлебобулочные изделия Полтавского хлебокомбината поставляются в Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Ежедневно хлебокомбинат выпускает 80 тонн изделий.