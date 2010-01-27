В Винницкой обл. производство сгущенки выросло

Предприятия Винницкой области по итогам 2009 года увеличили производство сгущенного молока на 51,1%, сливок – на 56% по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, рост производства обусловлен увеличением спроса на данную продукцию местного производства и сокращением – на аналогичную продукцию импортного производства.

В 2009 году предприятия Винницкой области произвели 5,737 тыс. тонн сливок, что на 55,94%, или 2,058 тыс. тонн, больше, чем в 2008 году, и 10, 072 тыс. тонны сгущенного молока, что на 51,12%, или 3,407 тыс. тонн, больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания «Люстдорф», Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие «Литинский молочный завод» и Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области работает 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.