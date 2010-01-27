"Нибулон" приобрел в Кременчуге 5,5 га земли

Сельскохозяйственное предприятие ООО СП "Нибулон" приобрел в Кременчуге (Полтавская обл.) 5,5 га земли для строительства зернового терминала на Днепре.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба гориспокома Кременчуга.

"Решение о продаже земли площадью 5,5 га было принято вчера на сессии Кременчугского горсовета. Его продали по цене 5,5 млн. грн. Согласно договору, внесен аванс в размере 513,8 тыс. грн.", - сказала представитель пресс-службы.

Напомним, в конце ноября 2009 года сессия горсовета Кременчуга выдала "Нибулону" разрешение на проведение экспертной оценки 5,5 га земли для последующей покупки под строительство зернового терминала на Днепре.

По данным "Нибулона", емкость терминала в Кременчуге составит 66 тыс. тонн в год, мощность - 200 тыс. тонн в год. Стоимость строительства оценивается на уровне 15 млн. долл. Запуск терминала запланирован к маю 2010 года.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.