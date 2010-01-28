Качество мяса в России стало лучше

Президент России Дмитрий Медведев доволен работой сельскохозяйственной отрасли в прошлом году, показавшей рост, и заявляет о необходимости продолжить создание комплексов по производству мяса крупного рогатого скота. Качество самого мяса в стране, по его словам, улучшилось, сообщает РИА Новости.

"В целом отрасль сработала очень неплохо, и в кризисный год наши деревня, село показали лучшие результаты в структуре экономических достижений последнего периода", - сказал глава государства на встрече с министром сельского хозяйства Еленой Скрынник.

По мнению Медведева, достигнутые показатели показывают, что "курс на возрождение аграрного хозяйства дает результаты".

Скрынник доложила, что, по полученным накануне данным Росстата, объем сельскохозяйственного производства в 2009 году вырос на 1,2% по сравнению с 2008 годом.

"Это даже лучше, чем мы предполагали", - заметил Медведев.

Министр сообщила, что производство молока составило 32 миллионов 600 тысяч тонн, а по производству мяса импорт уменьшен до 20%, в России введено в строй 56 новых комплексов.

"Несмотря на то, что объем импорта сократился, качество мяса стало лучше, и это не отразилось на ценах", - отметил президент.

Скрынник уточнила, что в 2009 году на 13% выросло производство мяса птицы и на 7% - свинины.

"Несмотря на хорошие показатели по мясу птицы и свиноводству, нам необходимо продолжать курс на создание комплексов по производству мяса крупного рогатого скота", - сказал глава государства.

Он добавил, что "это самая сложная и затратная отрасль, но производство такого мяса влияет на жизненные показатели и даже на уровень инфляции".

Министр заверила, что данный курс будет проводиться обязательно, чему способствует постановление правительства о субсидировании в данной отрасли, в России ввезено уже 320 тысяч голов племенного скота.