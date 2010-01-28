В России в 2009 году увеличилось производство пшеницы, ржи и овса

Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2009 г., по предварительным данным, составил 97 млн. тонн (в весе после доработки), что на 10,3% меньше уровня предыдущего года. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат), сообщает АПК-Информ.

В истекшем году уменьшился валовой сбор основных технических культур: семян подсолнечника и сахарной свеклы (фабричной). Сокращение объемов производства сахарной свеклы (фабричной) и подсолнечника обусловлено снижением урожайности по сравнению с уровнем 2008 г. (на 11,2% и 6,5% соответственно).

В составе зерновых культур в 2009 г. отмечается снижение валовых сборов пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, гречихи и зернобобовых культур при росте производства риса по сравнению с предыдущим годом.

В структуре производства зерна в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличился удельный вес пшеницы, ржи, овса, уменьшился - ячменя, кукурузы, крупяных и зернобобовых культур.

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2009 г. составила 78,2%, подсолнечника - 70,7%, сахарной свеклы (фабричной) - 89,3%, что примерно на уровне предыдущего года.

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства зерна, сахарной свеклы (фабричной) и семян подсолнечника остался практически на уровне 2008 г. В 2009 г. ими получено зерна 20,9% от общего сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника - 28,9% и сахарной свеклы (фабричной) - 9,8%.