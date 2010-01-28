В Днепропетровской области увеличилось производство мяса

В Днепропетровской области за 2009 год производство мяса (реализация скота и птицы за забой в живом весе) возросло на 8,2% относительно показателя 2008 года, производство молока сократилось на 5,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Сельхозпредприятия региона произвели 254,5 тыс. тонн мяса, что почти на 20 тыс. тонн больше против показателя 2008 года.

Отмечается также, что производство яиц за отчетный период в области увеличилось относительно предыдущего года на 5,7% - до 955,2 млн. штук.

Производство молока составило 359,2 тыс. тонн, при этом 82,4% указанного объема произведено в частных хозяйствах населения.

В целом объемы продукции животноводства в частных хозяйствах региона за 2009 сократились, в сравнении с аналогичным показателем 2008 года, на 1,8%.