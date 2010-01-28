«Чумак» запустил новую макаронную фабрику

ЗАО «Чумак», один из крупнейших производителей продуктов питания, ввело в эксплуатацию новую фабрику по производству макарон в г. Каховка (Херсонская обл.), строительство которой было начато в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции в проект составили 3 млн. долл. Производственная мощность предприятия - 50 тонн макаронных изделий в сутки.

«На предприятии будут изготавливаться наиболее востребованные украинскими потребителями виды макарон: «трубочки», «перья», «спиральки», «черепашки», «вермишель», «рожки». В ассортименте ТМ «Чумак» макаронные изделия появились в 2006 году, однако до настоящего времени продукция этой товарной категории производилась исключительно в России», - отмечается в сообщении.

Макароны ТМ «Чумак» появятся на прилавке украинских магазинов уже в феврале.

Кроме того, ЗАО «Чумак» планирует начать производство специальной линейки соусов для макарон.

Справка УНИАН. «Чумак» – один из крупнейших национальных производителей продуктов питания. Компания основана в 1996 г. шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном и Йоханом Боденом. «Чумак» производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту и макароны под одноименной торговой маркой.

Компания владеет современными производственными мощностями и логистическим центром в Каховке (Херсонская обл.), а также имеет офисы в Киеве, Минске и Москве.