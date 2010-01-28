Агропроизводство в России в 2009 году возросло на 1,2%

В России объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в 2009 г. в действующих ценах, по предварительным данным, составил 2551,7 млрд. руб. (+1,2%), в декабре 2009 г. - 109,6 млрд. руб. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат), сообщает АПК-Информ.

На конец декабря 2009 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 20,7 млн. голов (на 1,5% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9 млн. (на 1,2% меньше), свиней - 17,3 млн. (на 6,7% больше), овец и коз - 21,9 млн. голов (на 0,9% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 47,7% поголовья крупного рогатого скота, 34,3% свиней, 51,1% овец и коз (на конец декабря 2008 г. - соответственно 47,3%, 37,9% и 50,6%).

В 2009 г. в хозяйствах всех категорий возросло производство основных продуктов животноводства.

К началу января 2010 г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в сельхозорганизациях была ниже на 6,1%, чем на соответствующую дату предыдущего года.