МинАП обнародовало законопроект

Министерство аграрной политики Украины разработало проект закона “О внесении изменений к ст. 33 Закона Украины “О карантине растений”, который был опубликован на сайте МинАП с целью получения замечаний и предложений, сообщает АПК-Информ.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие данного законопроекта, в первую очередь, обеспечит возможность для субъектов хозяйствования перемещения зерновых, масличных и зернобобовых культур в пределах района без карантинного сертификата.

Кроме того, будет урегулирован порядок отмены карантинного режима и определен способ сообщения лицам о внедрении и отмене карантинного режима.