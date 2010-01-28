МинАП обнародовало законопроект
12:32, 28 января 2010Агро
0
Об изменении закона о карантине растений
Министерство аграрной политики Украины разработало проект закона “О внесении изменений к ст. 33 Закона Украины “О карантине растений”, который был опубликован на сайте МинАП с целью получения замечаний и предложений, сообщает АПК-Информ.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие данного законопроекта, в первую очередь, обеспечит возможность для субъектов хозяйствования перемещения зерновых, масличных и зернобобовых культур в пределах района без карантинного сертификата.
Кроме того, будет урегулирован порядок отмены карантинного режима и определен способ сообщения лицам о внедрении и отмене карантинного режима.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter