АМКУ изучает ситуацию на рынке сахара

На данный момент Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает ситуацию на розничном рынке сахара в Украине, связанную с резким повышением цен на данный продукт, сообщает АПК-Информ.

Как сообщили в АМКУ, на данный момент исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко собрал всех председателей региональных отделений Комитета, с которыми вырабатывает стратегию и тактику деятельности комитета на социально важных рынках, в том числе обговаривается ситуация на рынке продовольственных товаров и сахара, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

При этом руководство АМКУ считает, что основная ответственность за рынок сахара лежит на профильных ведомствах, прежде всего на Министерстве аграрной политики.

О планируемых действиях Комитета на рынке сахара в АМКУ пообещали сообщить в ближайшее время, когда будут подведены итоги совещания.

Напомним, в Украине за последнюю неделю наблюдается сильный рост розничных цен на сахар. В столичных супермаркетах цена колеблется на уровне 9-10 грн/кг, а в регионах - достигла 12 грн/кг.