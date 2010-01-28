Для повышение цен на продукты нет экономических причин

Повышение цен на продукты питания не имеет экономических причин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, выглядит неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством Украины по сдерживанию ценовой ситуации», - отметил министр.

Он напомнил, что второй год подряд Украина собирает большие урожаи зерновых культур.

По его словам, основная причина повышения цен на продукты питания – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов.

Б.ДАНИЛИШИН также обратился к региональным руководителям, которые представляют оппозиционные партии, с просьбой взять под контроль сложившуюся ситуацию. Он считает, что цель оппозиции - дискредитировать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО перед вторым туром президентских выборов. «Если бы сейчас не политическое нагнетание (относительно подорожания – УНИАН) отдельных товарных позиций, отдельных товарных групп в течение последних недель перед вторым туром президентских выборов, мы бы могли иметь нормальный индекс потребительских цен, который был бы ниже единицы», - сказал министр.

Он также сообщил, что цены на продукты выросли не одинаково по всей Украине: рост стоимости отдельных продуктов питания наблюдается в АР Крым, восточных и южных регионах.

Парадоксы украинского рынка

В странах Евросоюза из-за кризиса цены в магазинах, в том числе и на продукты питания, остаются низкими: у потребителей мало денег - следовательно, они и меньше покупают.

В тоже время в Украине цены растут. Так, за последнюю неделю государственные органы Украины зафиксировали рост цен на главные социальные группы пищевых товаров от 4 до 15%. Несмотря на кризис в экономике, дорожают хлеб, молоко, сахар и другие основные продукты. Спецификой Украины является то, что это происходит на фоне снижения общего индекса инфляции, отметил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Причинами дороговизны экономист назвал отсутствие конкуренции между розничными торговцами и их поставщиками, попытка продавцов питания минимизировать ожидаемый рост рисков для своего бизнеса и подстраховаться на случай новых прыжков курса гривни.

Также высокая стоимость экспортированных пищевых компонентов и продовольствия способствует последующему раскручиванию ценовой спирали, считает аналитик. Бураковский напомнил, что украинским аграриям и в дальнейшем выгоднее продавать хлеб и другое продовольствие на мировом, а не национальном рынке.

На днях министерство экономики распорядилось до конца недели оперативно проверить производителей и реализаторов социально важных продуктов. Комментируя такое решение, экономист отметил, что подобные административные мероприятия будут иметь лишь краткосрочный эффект.

Вместо этого экономист посоветовал начать "формирование более благоприятного инвестиционного климата с привлечением иностранных игроков на сельскохозяйственном рынке". Бураковский считает, что так удастся повысить уровень конкуренции.