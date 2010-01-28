Правительство готовит реестр ГМ-сортов и культур

В ближайшее время будет оглашен реестр генно-модифицированных сортов и культур. На данный момент правительство ведет переговоры с Академией аграрных наук, Национальной академией наук Украины относительно составление такого реестра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

По словам министра, система национальных лабораторий будет заниматься контролем производства в Украине продукции, содержащей генно-модифицированные организмы. В частности, будет создана национальная референтная лаборатория.

«Сейчас она, наверное, будет сформирована на базе Института имени Медведя или одного из институтов НАНУ, и данная лаборатория будет заниматься аккредитацией соответствующих лабораторий, определять содержание ГМО и давать соответствующие рекомендации», - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщал, что Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком “без ГМО” товаров, в которых ГМО содержаться не может.

Верховная Рада 17 декабря 2009 года приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.