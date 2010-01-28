Япония закупила на тендере 127 тыс. тонн пшеницы
13:37, 28 января 2010Агро
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Из США, Канады и Австралии
По итогам регулярного тендера, министерство сельского хозяйства Японии закупило 127 тыс. тонн мукомольной пшеницы, сообщает АПК-Информ.
В частности, было законтрактовано 86 тыс. тонн пшеницы из США, 21 тыс. тонн из Канады и 20 тыс. тонн из Австралии.
Доставка закупленной продукции импортеру будет осуществляться в период с 11 марта по 10 апреля т.г.
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