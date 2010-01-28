Япония закупила на тендере 127 тыс. тонн пшеницы

По итогам регулярного тендера, министерство сельского хозяйства Японии закупило 127 тыс. тонн мукомольной пшеницы, сообщает АПК-Информ.

В частности, было законтрактовано 86 тыс. тонн пшеницы из США, 21 тыс. тонн из Канады и 20 тыс. тонн из Австралии.

Доставка закупленной продукции импортеру будет осуществляться в период с 11 марта по 10 апреля т.г.