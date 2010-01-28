“Украгролизинг” передал в финансовый лизинг 29 единиц техники

НАК “Украгролизинг” с начала 2010 года передала в финансовый лизинг 29 единиц техники на сумму 4,361 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Украгролизинга”.

Согласно сообщению, сельхозпроизводителям были переданы: 21 трактор, жатка, комбинированный почвообрабатывающий агрегат, сеялки, а также оборудование ОАО «Вибросеператор».

Департамент лизинга НАКа также сообщает о том, что за первые дни нового года в собственность лизингополучателям переданы 55 единиц техники на 2,4 млн. грн. Речь идет о хозяйствах, которые полностью выполнили условия договоров финансового лизинга, уплатили надлежащие лизинговые платежи.

За 2009 год «Украгролизинг» передал в собственность аграриям 949 единиц сельскохозяйственной техники на 48,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Украгролизинг" в 2009 году передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельхозтехники на сумму 185 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.